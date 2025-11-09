Universidad de Chile consiguió una dura remontada y venció por 4-3 a Deportes Limache en un partidazo válido por la fecha 27 de la Liga de Primera en el Estadio Santa Laura, encendiendo la lucha por el cupo de "Chile 2" a Copa Libertadores.

Los goles de los limachinos fueron obra de Bastián Silva (10') y Facundo Pons (15' y 64'), mientras que la U lo dio vuelta con goles de Charles Aránguiz de penal (39') Leandro Fernández (46' y 66') y Javier Altamirano (56').

