La U cerró el 2025 como el mejor equipo de Chile en ranking mundial de la IFFHS

La temporada 2025 del fútbol chileno terminó y Universidad de Chile cerró el año como el mejor equipo nacional, de acuerdo con el ranking mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

El conjunto azul se mantuvo al frente del balompié criollo en la última actualización del 2025, que contabiliza resultados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de este año.

La escuadra estudiantil apareció en el puesto 138, bajando 13 ubicaciones respecto al mes de noviembre. Como es habitual, se espera que la primera tabla del 2026 -que incluya los rendimientos de diciembre- se publique en la segunda semana de enero.

En total siete clubes nacionales figuraron en el Top 502; todos al alza salvo la U: El siguiente en la lista es Palestino, subiendo hasta el lugar 242. Colo Colo trepó 33 escalones para aparecer 300°. El campeón Coquimbo Unido también dio un buen salto, hasta el número 322, aunque el ascenso más grande lo dio O'Higgins, ganando 108 puestos hasta el 493°.

Respecto al Top 10 global, París Saint-Germain, Real Madrid y Chelsea continúan inamovibles en el podio. Los únicos cambios entre los líderes fueron los intercambios de posiciones entre Arsenal, Flamengo, Palmeiras y Borussia Dortmund, aunque ninguno.

Top de equipos chilenos en el ranking de la IFFHS:

Universidad de Chile: 138° (-13) Palestino: 242° (+14) Colo Colo: 300° (+33) Coquimbo Unido: 322° (+34) Universidad Católica: 415° (+62) Deportes Iquique: 493° (+74) O'Higgins: 493° (+108°)

Top 10 mundial: