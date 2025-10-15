La U firmó alianza con academia de alto rendimiento para potenciar el fútbol formativo

Universidad de Chile informó que selló una alianza con la academia de alto rendimiento Captadores FC, un convenio estratégico para sumar nuevos talentos jóvenes y potenciar el fútbol formativo del club.

"Para nosotros es muy importante trabajar con una institución como Captadores FC, que en el ámbito del fútbol formativo ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo en las edades que más nos interesan, que son entre los ocho y los 14 años", resaltó Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul.

Según resultó la U en el comunicado, "Captadores FC cuenta con más de 12 años de trayectoria, tiempo en el que se han establecido como una de las organizaciones de captación y formación de futbolistas más exitosas del país"

"Han logrado insertar más de 350 jugadores en divisiones menores de diferentes equipos nacionales e internacionales", precisó el club.

Además, la U señaló que "por medio de pruebas directas en nuestro club, tendremos la oportunidad de entrenar, capacitar y, por último, dar la bienvenida a jóvenes con potencial futbolístico, que no han tenido la posibilidad de demostrar sus capacidades en el fútbol joven nacional".

Por último, esta alianza beneficiará a los cuerpos técnicos de ambas instituciones, con pasantías y entrenamientos en la academia.

"Es parte vital del proyecto deportivo formar cada vez más jugadores", concluyó Mayo.