Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.9°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U firmó alianza con academia de alto rendimiento para potenciar el fútbol formativo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro azul anunció la colaboración con Captadores FC.

La U firmó alianza con academia de alto rendimiento para potenciar el fútbol formativo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile informó que selló una alianza con la academia de alto rendimiento Captadores FC, un convenio estratégico para sumar nuevos talentos jóvenes y potenciar el fútbol formativo del club.

"Para nosotros es muy importante trabajar con una institución como Captadores FC, que en el ámbito del fútbol formativo ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo en las edades que más nos interesan, que son entre los ocho y los 14 años", resaltó Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul.

Según resultó la U en el comunicado, "Captadores FC cuenta con más de 12 años de trayectoria, tiempo en el que se han establecido como una de las organizaciones de captación y formación de futbolistas más exitosas del país"

"Han logrado insertar más de 350 jugadores en divisiones menores de diferentes equipos nacionales e internacionales", precisó el club.

Además, la U señaló que "por medio de pruebas directas en nuestro club, tendremos la oportunidad de entrenar, capacitar y, por último, dar la bienvenida a jóvenes con potencial futbolístico, que no han tenido la posibilidad de demostrar sus capacidades en el fútbol joven nacional".

Por último, esta alianza beneficiará a los cuerpos técnicos de ambas instituciones, con pasantías y entrenamientos en la academia.

"Es parte vital del proyecto deportivo formar cada vez más jugadores", concluyó Mayo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada