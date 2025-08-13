Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

La U obtuvo 1.500 entradas extra para la revancha con Independiente en Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club conversó con el elenco trasandino y los tickets se liberarán próximamente.

Universidad de Chile recibió buenas noticias pensando la visita que hará a Independiente de Avellaneda para cerrar su llave de octavos de final de Copa Sudamericana, pues lograron aumentar la cantidad de entradas para sus hinchas.

Inicialmente los trasandinos dispusieron 2.000 localidades para los hinchas chilenos, que se agotaron en cuestión de minutos.

Como informamos en Cooperativa Deportes, la U dialogó con el club trasandino para elevar el aforo, considerando que el codo destinado al público visitante tiene una capacidad cercana a las 5.000 personas.

Finalmente, Independiente accedió a liberar 1.500 entradas extra, para así llegar a un total de 3.500 boletos para los fanáticos del "Romántico Viajero".

Las nuevas entradas para el duelo, a jugarse el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas, estarán disponibles próximamente.

