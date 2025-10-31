La U recibió masiva bienvenida de sus hinchas tras las semifinales de Copa Sudamericana

El plantel de Universidad de Chile tuvo un recibimiento digno de héroes en su regreso al país tras su destacado paso por la Copa Sudamericana, que culminó en semifinales al caer ante Lanús en un polémico duelo en Argentina.

La barra "Los de Abajo" realizó una convocatoria para esperar al equipo en las afueras del Centro Deportivo Azul, llamado que tuvo una masiva respuesta de los hinchas.

Una gran cantidad de seguidores dio la bienvenida al bus para agradecer la gran campaña internacional, que ilusionó al mundo azul luego de varios años de ausencia en torneos continentales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🔵BARRA BRAVA LOS DE ABAJO🔴 (@losdeabajooficial)

"¡Gracias por el aguante que solo los de la U sabemos dar! Seguiremos luchando para dejar al Club en lo más alto", escribió el club, mientras los jugadores utilizaron sus teléfonos para registrar el emotivo momento en La Cisterna.