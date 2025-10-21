La U recibió visita sorpresa de la comisión antidoping de Conmebol

Durante la jornada de este martes, una comisión antidoping de Conmebol llegó de sorpresa hasta el Centro Deportivo Azul para realizarle exámenes a los jugadores de Universidad de Chile.

Según lo que se indicó en Cooperativa Deportes, en la previa del importante duelo de la U ante Lanús por la semifinal de ida de Copa Sudamericana, representantes del organismo estuvieron presentes en nuestro país.

De acuerdo a la información entregada, los jugadores se sometieron a un test de orina, para descartar cualquier uso indebido de sustancias.

Asimismo, ahora solo falta esperar los resultados, los cuales deberán ser entregados por Conmebol.

El partido de ida en semifinales de Copa Sudamericana entre la U y Lanús está agendado para este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.