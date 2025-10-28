La U respondió ante denuncia por supuesto vínculo de trabajador con un barrista: "No es funcionario del club"

Universidad de Chile respondió al reportaje que hizo Canal 13 en la noche del lunes en su noticiero central, en donde denunció un presunto vínculo entre un trabajador del club y un peligroso barrista que tiene prohibición de acceso a los estadios, además de tener otros antecedentes.

De acuerdo al reportaje de T13, el barrista Víctor Poblete Aguilera se acreditó como periodista para entrar al partido con Alianza Lima en Perú, el pasado 18 de octubre, pese a tener prohibición de acceso; y además, supuestamente un funcionario del equipo "intervino" para ayudarle a evadir un control de Carabineros e ingresar al Estadio Nacional el pasado 13 de agosto, en el partido de ida contra Independiente.

En ese contexto, Universidad de Chile replicó al reportaje y aclaró que ningún funcionario ha participado en la acreditación como integrante de la prensa a personas en partidos de la U en el exterior; y el trabajador que intervino para ayudar al barrista no pertenece a Azul Azul.

"Tal como lo indica el reglamento de Conmebol, la responsabilidad de que las credenciales sean entregadas a los profesionales de los medios de comunicación corresponde al equipo organizador del partido", precisó la U.

Los azules también argumentaron que en 2025 fueron el equipo que más ha interpuesto el código 102 (derecho de admisión), aunque apuntó que los clubes no tienen las facultades legales para realizar controles de identidad ni cuentan con las plataformas institucionales públicas para verificar las cédulas falsificadas que pueden utilizar estos barristas.

Por último, afirmaron que este supuesto trabajador que ayudó al barrista a entrar al Nacional para el partido de Independiente no es funcionario de Azul Azul.

"Según la denuncia de Carabineros exhibida en el reportaje con respecto a lo sucedido el 13 de agosto pasado en el partido contra Independiente, podemos señalar que la persona ahí identificada no es funcionario de nuestro club. Luego de un proceso de recopilación de antecedentes se pudo determinar que, al igual que otros proveedores y personas naturales, prestó servicios externos en la operación de ese partido", detalló la U.

"Nos ponemos a disposición de la autoridad, como siempre, para colaborar con la investigación pero, por sobre todo, para que el fútbol recupere su ambiente familiar y tranquilo"; concluyó Azul Azul.