La U se ubicó como mejor equipo chileno en ranking mundial elaborado por la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) entregó recientemente la actualización del ranking mundial de clubes del mes de septiembre, un listado que cuenta con presencia de seis equipos nacionales, liderados por Universidad de Chile.

El flamante campeón de la Supercopa aparece en el puesto 138 con un puntaje de 131,25, el cual se explica principalmente por su participación internacional, siendo el único representante criollo en el plano continental, instalado en cuartos de final de Copa Sudamericana.

Varios puestos más abajo está Colo Colo (200). El actual monarca de la Liga de Primera tuvo una deslucida participación en Copa Libertadores, quedando eliminado ne fase de grupos.

En la 229a ubicación encontramos a Palestino. El cuadro árabe tuvo un destacado desempeño en Sudamericana, aunque cayó por goleada frente a Bolívar en la ronda de playoffs.

El actual puntero de la Liga de Primera, Coquimbo Unido figura recién en el 284° escalón, superando ampliamente a Ñublense (410°), que fue despachado Boston River en segunda fase de la Libertadores.

El sexto y último elenco chileno de la lista es Deportes Iquique, que si bien es colista absoluto del torneo de Primera División, compitió tanto en Copa Libertadores (fuera en la última etapa clasificatoria) como en Copa Sudamericana, logrando un histórico triunfo sobre Atlético Mineiro, pero acabó último de su zona.

El podio del ranking lo encabezan Paris Saint Germain, Real Madrid y Chelsea, mientras que el top ten lo completan Inter de Milán, Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Flamengo, Arsenal y Atlético de Madrid.