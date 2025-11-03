Síguenos:
La U sumará minutos sub 21 en la Liga gracias a un juvenil en el Mundial Sub 17 en Catar

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Universidad de Chile tendrá una importante bonificación en la regla de los minutos sub 21 en la Liga de Primera, debido a la presencia del juvenil John Cortés con La Roja en el Mundial Sub 17 en Catar. Esta situación se generó ya que jugador, de origen colombiano, firmó su contrato profesional antes del viaje a Asia. Escucha el reporte de Maxi Videla en Cooperativa Deportes PM.

