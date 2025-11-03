Universidad de Chile tendrá una importante bonificación en la regla de los minutos sub 21 en la Liga de Primera, debido a la presencia del juvenil John Cortés con La Roja en el Mundial Sub 17 en Catar. Esta situación se generó ya que jugador, de origen colombiano, firmó su contrato profesional antes del viaje a Asia. Escucha el reporte de Maxi Videla en Cooperativa Deportes PM.

