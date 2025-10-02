Las tres prioridades de la U para renovar de cara a 2026

Con la mente puesta en las semifinales de la Copa Sudamericana y el desenlace de la Liga de Primera en Universidad de Chile también trabajan en el plantel de 2026.

En ese escenario, de acuerdo a Cooperativa Deportes desde Azul Azul tienen tres prioridades para la renovación: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Fabián Hormázabal.

Esto, luego de que desde la concesionaria concretaran la renovación de Javier Altamirano, por quien el cuadro estudiantil hizo efectiva la opción de compra con Estudiantes de La Plata.

Menos opciones de seguir tienen Ignacio Tapia y Nicolás Guerra.

Mientras el defensor termina contrato tras un par de temporadas sin mucho brillo, el delantero está sondeando una oportunidad en otras latitudes.