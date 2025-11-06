Leandro Fernández: Hace rato venía necesitando un partido así

El delantero argentino de Universidad de Chile Leandro Fernández expresó su satisfacción luego de reencontrarse con el gol y de ser figura en la victoria azul ante Everton, ayer miércoles en el Estadio Santa Laura, en duelo pendiente de la Liga de Primera.

"El equipo lo venía haciendo muy bien, había tenido que esperar, pero quiero detenerme un minuto en agradecer a mi señora y a mi hijo, a mis amigos. Ellos son los que siempre están, los que sufren, los que bancan cuando llego de mal humor, cuando las cosas no salen, así que les agradezco a ellos", dijo de entrada el futbolista a Las Últimas Noticias.

"Hace rato venía necesitando un partido así, volver a convertir y hoy con nuestra gente, así es que contento de que se pudo", añadió.

En relación a su presente, el futbolista de 34 años expresó que "mi posición es día a día, tratar de convertir y ayudar al equipo. En un momento que lo venía haciendo irregularmente me tocó salir, me tocó lesionarme, Lucas (Assadi) entró y aprovechó la oportunidad".

Respecto a su futuro, Fernández comentó que "en diciembre se verá qué pasa pero tengo contrato y estoy muy feliz acá. La gente de la U hasta hoy me sigue apoyando y confiando en mí. Ahí es donde se ven los verdaderos hinchas, en las buenas y en las malas, y acá la gente en las malas siempre está, siempre me brinda su apoyo".