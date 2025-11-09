Leandro Fernández: Hay que seguir vivo en la lucha por el Chile 2 y vamos a pelear hasta el final

El futbolista argentino de Universidad de Chile Leandro Fernández manifesto su alegría por volver al gol este domingo, tras marcar un doblete en la remontada por 4-3 ante Deportes Limache en la fecha 27 de la Liga de Primera, y apuntó al gran desafío en la recta final del torneo: El pasaje directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.

"Contento por convertir y ayudar al equipo", declaró "Lea" en conversación con TNT Sports tras el partido y remarcó que "como dice el dicho, siempre sale el sol. Hay que estar tranquilo".

Fernández también habló sobre la recta final que debe afrontar la U, faltando tres fechas para el término del campeonato.

"Hay que seguir vivo en esta lucha por Chile 2. Vamos a pelear con nuestras armas hasta el final. Va a ser difícil porque los rivales también juegan, pero hay que estar tranquilo", comentó.

Por último, el delantero argentino criticó el receso que tendrá el fútbol nacional (que será por fecha FIFA y las Elecciones Presidenciales).

"Ahora se viene el parate, que estos parates están muy mal organizados, pero bueno. Es así, hay que hay que adaptarse. Ojalá que el año que viene se juegue un poco más fluido", lanzó Fernández.