Leonardo Rodríguez y muerte de Miguel Ángel Russo: "El dolor me supera"

Leonardo Rodríguez, exjugador de Universidad de Chile, usó sus redes sociales para recordar a Miguel Ángel Russo, otrora técnico del elenco azul que falleció ayer miércoles en Buenos Aires.

"El dolor me supera, la tristeza es infinita. La batalla es desigual para un hombre que sabía competir", escribió quien fuera seleccionado argentino y que fuera figura del equipo azul que llegó a las semifinales de Copa Libertadores bajo el mando de Russo.

"Tu sonrisa. 'Esto es Copa Libertadores', decías y respondías todo sin decir nunca nada. Extraordinario Miguelo, te vamos a extrañar. Volá alto", añadió.

Si bien en la U no fue campeón, Russo dejó un grato recuerdo en el cuadro azul gracias a dicha campaña y la identificación que logró con el hincha.