Lo que viene para Michael Clark tras la dura sanción de la CMF por el caso Sartor

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
La CMF aplicó una dura sanción de 65 mil UF y cinco años de inhabilidad para ejercer cargos a Michael Clark, presidente de Azul Azul, en el marco de la investigación por el caso Sartor. Este proceso puede ser apelado y en Cooperativa Deportes te contamos los detalles sobre los próximos pasos en este caso que afecta al timonel de U. de Chile. Escucha el reporte de Francisco Caneo y la explicación de la abogada experta Amanda Iori.

