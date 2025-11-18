La CMF aplicó una dura sanción de 65 mil UF y cinco años de inhabilidad para ejercer cargos a Michael Clark, presidente de Azul Azul, en el marco de la investigación por el caso Sartor. Este proceso puede ser apelado y en Cooperativa Deportes te contamos los detalles sobre los próximos pasos en este caso que afecta al timonel de U. de Chile. Escucha el reporte de Francisco Caneo y la explicación de la abogada experta Amanda Iori.

LEER ARTICULO COMPLETO