"Los de Abajo" agradeció al Gobierno y al Presidente Boric por ayuda tras incidentes en Argentina

La barra oficial de Universidad de Chile, "Los de Abajo", emitió un contundente comunicado oficial para referirse a los graves incidentes ocurridos en Avellaneda, en el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana.

En el texto, la agrupación agradeció explícitamente la intervención del Gobierno de Chile y del Presidente Gabriel Boric.

"Queremos mencionar de manera transparente y honesta la ayuda que recibimos como hinchada de parte del Gobierno de Chile, encabezado por el Presidente Gabriel Boric y toda la comitiva que él envió al país a ayudarnos con los temas legales y solucionar el problema político que nos estaba afectando, de forma eficaz y rápida", señala el documento difundido en redes sociales.

El documento no escatimó en críticas hacia los responsables de la violencia. La barra calificó a la policía argentina como "corrupta y nefasta", acusándola de haberlos "vendido como carne humana ante los cobardes de Independiente". Según su relato, los hinchas del club argentino fueron "cobardes porque en ningún momento se enfrentaron con la barra nuestra mano a mano".

La agrupación denunció que, tras los enfrentamientos, hinchas azules quedaron solos en la galería, donde "agredieron, humillaron e intentaron matar a sangre fría", prometiendo que "eso nunca se los vamos a perdonar ni menos olvidar". Además, acusaron a la policía local de continuar con "golpes y humillaciones", "maltrato", arrestos arbitrarios, "momentos horribles en los calabozos" y "robos de especies y dinero".

En el texto, "Los de Abajo" también agradeció "de manera pública a la dirigencia del club", la cual se volcó de manera exhaustiva en ayudar a todos los hinchas y brindar el apoyo necesario.

Finalmente, la barra destacó su propio rol en la gestión de la crisis, asegurando que se esmeraron "desde el minuto 0" para coordinar más de 25 buses que permitieron el retorno de más de 2.500 hinchas.

El comunicado cierra con un llamado a la unidad: "Esperamos que todo lo malo que sucedió nos sirva para unirnos más, ser más camaradas (...) porque somos una familia, y la familia se defiende a muerte".