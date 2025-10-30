Lucas Assadi fue incluido en la citación para el duelo ante Lanús

Universidad de Chile dio a conocer los 27 jugadores citados para el duelo de vuelta en la semifinal de Copa Sudamericana contra Lanús, generando sorpresa la inclusión de Lucas Assadi quien está lesionado.

El joven atacante de los azules salió con molestías en el clásico universitario y los informes preliminares indican que estará entre cuatro y seis semanas fuera de las canchas, pero de igual manera viajó a Argentina para apoyar a sus compañeros.

No es primera vez que Gustavo Alvarez realiza este gesto, ya que en la última jornada de la fase de grupos de Copa Libertadores viajaron junto al equipo Matías Zaldivia que estaba suspendido, y Rodrigo Contreras que arrastraba una lesión.

El encuentro entre la U y Lanús está programado para 19:00 horas de este jueves 30 de octubre en el Estadio "Néstor Díaz" y podrás seguir el partido por Cooperativa Deportes y en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

La serie está igualada 2-2 tras el choque de ida en el Nacional.