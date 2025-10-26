Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Lucas Assadi reaccionó a lesión que lo dejó en duda para revancha a Lanús

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El mediocampista tuvo breves palabras para su lesión.

Luego de salir lesionado en el duelo ante Universidad Católica, el mediocampista ofensivo de Universidad de Chile Lucas Assadi se refirió a su dolencia y se mostró resignado.

El futbolista fue trasladado desde el Claro Arena a la Clínica Meds, donde comentó sus sensaciones luego de una lesión que lo puede marginar de la revancha de este jueves ante Lanús.

"Tenemos que estar preparados, lamentablemente me tocó a mí. Es parte del fútbol, creo yo", señaló al medio partidario La Magia Azul.

Assadi salió contundido luego de ingresar a los 57 minutos y salir a los 80 en la caída de la U ante la UC.

