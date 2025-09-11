Lucas Di Yorio se someterá a operación y se perderá partidos claves en Universidad de Chile

El delantero argentino Lucas Di Yorio se someterá a una operación por la lesión meniscal en su rodilla y se perderá por lo menos cuatro partidos claves de Universidad de Chile.

Según información de Cooperativa Deportes PM, el ariete tenía pensado entrar a quirófano a fines de septiembre, pero finalmente se decidió que esta cirugía sea antes, con la esperanza de que esté en condiciones de volver después del receso que tendrá el fútbol chileno tras el Mundial Sub 20.

Debido a esta situación, Di Yorio se perderá la Supercopa con Colo Colo este domingo, los dos duelos contra Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el partido ante Deportes La Serena en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Además, para el partido contra Colo Colo en la Supercopa, la U tendrá otras dos bajas: Israel Poblete y Nicolás Ramírez.

La Supercopa ante Colo Colo será el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) en Santa Laura, y el primer partido ante Alianza Lima será en Perú, el jueves 18 de septiembre, a las 21:30 horas (00:30 GMT).