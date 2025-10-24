Marcelo Díaz y duelo con la UC: Claramente Charles Aránguiz nos va a faltar, es nuestro emblema

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, afirmó que el equipo sentirá la ausencia de Charles Aránguiz en el partido de este domingo ante U. Católica, el que se perderá por una suspensión.

"Hablar de Charles es como hablar de amor absoluto, siempre lo manifiesto así. Esperemos que el domingo no nos haga falta, pero claramente nos va a faltar, es nuestro emblema, nuestro mejor jugador, el que viene manteniendo la mejor forma, viene siendo trascendental en el equipo, así que seguramente lo vamos a extrañar", explicó.

"Esperemos que no sea el caso. A los que les toque jugar que lo hagan de la mejor forma posible, lo suplan de la mejor forma para que no se sienta ese cambio", indicó.

Sobre el presente del club, ad portas de cerrar una clasificación a la final de Copa Sudamericana, indicó que "estamos en un momento de la temporada muy bueno donde se van a definir cosas importantes. Lo que sucedió ayer nos deja vivos y con muchísima ilusión. Dimos una muestra de carácter bien importante. Nos plantamos de buena forma en el campo y recibimos dos goles practicamente sin ser atacados. Debemos estar con las antenitas bien puestas".

"Esperamos que el jueves nos podamos dar una alegría a nosotros y también al fútbol chileno", dijo.

En lo relacionado al clásico estudiantil sostuvo que "es un partido trascendental, es un partido muy importante, es un clásico. No hay favoritos para este partido. Hasta ayer nuestro foco era Lanús, pero desde hoy nos tenemos que enfocar en Católica. Desde hoy comenzamos a preparar todo".

"Nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos, ya sea de local o visitante. Vamos a venir acá a buscar los tres puntos porque para nosotros son muy importantes", declaró en Claro Arena.

El partido con la UC está agendado para el domingo a las 12:30 horas en el Claro Arena.