Marcelo Díaz y el momento de la U: Hemos perdido definiciones, pero no el foco

El mediocampista y capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, se refirió al momento que vive el cuadro azul luego de una mala racha de resultados y lo ligó a la visita del exportero azul Cristóbal Campos, quien este martes llegó al CDA para lanzar su partido a beneficio.

"Hemos estado a un gol en todas las definiciones, y lamentablemente no lo hemos podido hacer. Eso no pasa por una cuestión mental o anímica. Pasa por haber errado y fácilmente. El año pasado ante Everton tuvimos ocasiones claras y la pelota no entró", dijo Díaz en conferencia de prensa.

Ligando eso a lo que se vive dentro de la cancha, Díaz expresó "que en el fútbol y en un partido de 90 ó 100 minutos vives un sinfín de emociones y debes estar preparado a todo".

"Hemos perdido definiciones, pero no el foco. Hemos estado anímicamente bien y eso es lo que buscamos transmitir. Lo importante es cómo nos sentimos nosotros desde la cabeza y el hecho de que Cristóbal venga es un envión anímico importante", comentó.