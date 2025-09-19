Matías Zaldivia tras empate con Alianza Lima: Nos quedó la espina de no haber hecho un gol

Matías Zaldivia, defensa de Universidad de Chile, analizó el empate sin goles ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana y lamentó no haber podido anotar en condición de visita, pensando en la revancha que tendrán que jugar la próxima semana en Coquimbo.

"Nos queda la espina de no haber un gol de visitante, pero estos partidos son parejos, hasta la expulsión fue ida y vuelta, son dos equipos que juegan bien a la pelota", declaró en la transmisión oficial.

"El jueves será lo mismo, ahora a descansar, una buena vuelta a casa y preparar el jueves que viene", agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre la condición de la revancha, remarcó que "para nosotros nuestra gente es importante, pero nos toca jugar sin público y en otra cancha y hay que acatar".

La U tendrá que jugar sin público ante Alianza Lima en la revancha de cuartos de final debido al castigo de Conmebol a la hinchada azul, por los incidentes ocurridos en el partido con Independiente en Avellaneda.

La revancha de cuartos será en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" de Coquimbo el jueves 25 de septiembre, a las 21:30 horas (00:30 GMT).