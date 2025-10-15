Michael Clark le pidió a Pablo Milad la postergación del clásico universitario

Michael Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, solicitó a Pablo Milad, mandamás del fútbol chileno, gestionar la posibilidad de posponer el clásico ante Universidad Católica, duelo programado justo en medio de la llave ante Lanús en Copa Sudamericana.

El partido está agendado para el 26 de octubre las 12:30 horas en el Claro Arena, y se jugará tres días después del partido como local ante el "granate", y cuatro antes de la revancha ante el elenco argentino.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el dirigente azul charló en Asunción con su par curicano tras una reunión donde ambos participaron con motivo de las semifinales de Copa Sudamericana.

Milad comprometió su ayuda a Clark y también hubo una buena recepción del gerente de ligas, Yamal Rajab.

Ttanto la U como la UC están luchando por conseguir el "Chile 2" a Copa Libertadores.