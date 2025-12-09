Nicolás Diez: Renové contrato con Argentinos, no tuve contacto con la U

Universidad de Chile continúa en la búsqueda de un nuevo director técnico tras el anuncio de salida de Gustavo Alvarez. Uno de los nombres que apareció en la órbita de Azul Azul fue el de Nicolás Diez; sin embargo, el propio entrenador se encargó de disipar cualquier duda sobre su futuro.

El actual estratego de Argentinos Juniors, quien conoce el medio chileno tras su paso como futbolista y luego como ayudante técnico en el cuadro "laico", fue tajante respecto a los rumores. "Yo renové contrato con Argentinos, no tuve contacto con directivos de U. de Chile", aseguró en conversación con Cooperativa Deportes, descartando de plano una negociación con el elenco universitario.

Diez aprovechó la instancia para realizar un balance positivo de su gestión en el equipo de La Paternal, motivo por el cual la dirigencia del "Bicho" decidió extender su vínculo. "La primera temporada tuvimos un buen año. Nos faltó coronar con un campeonato, pero el equipo tuvo un gran crecimiento y fue reconocido por la gente y el periodismo", analizó.

Con esta declaración, la lista de candidatos en el Centro Deportivo Azul se reduce. La gerencia deportiva deberá seguir explorando alternativas para definir al encargado de comandar el proyecto deportivo de la U para la temporada 2026, donde también asoman Eduardo Berizzo y Francisco Meneghini.