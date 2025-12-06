Oposición en Azul Azul: Hay consenso absoluto de que Clark debe dar un paso al costado

Tras una primera exigencia a fines de noviembre y la insistencia de un director en una reunión, la oposición en Azul Azul reafirmó su unión en búsqueda de la salida de Michael Clark de la presidencia, en medio de su caso por irregularidades financieras..

"Hay un consenso absoluto de que Clark debiese dar un paso al costado, pero Clark ha dicho en todos los tonos que se va a mantener", expresó el director Juan Pablo Pavez, quien representa a los accionistas minoritarios, en conversación con El Mercurio.

Pavez aclaró que si bien fue el único en levantar la mano en la reunión, "nunca solicité que se llevase a votación, porque no tengo la facultad de sacar a un director, solo se puede hacer en la Junta de Accionistas".

"Di argumentos fundados y basados en información pública, más las investigaciones de la CMF y querellas. Mi deber es decir las cosas que no me parecen bien, que queden en acta y velar por lo mejor de la Sociedad", agregó.

"Cuento con el apoyo de todos los directores que no son de Sartor, incluyendo a la casa de estudios. Te invito a que los llames. Hablé con Andrés Wientraub y Héctor Humeres, y ellos saben de esto. Estamos más unidos que nunca", dijo Pavez, ahora a La Tercera.

Daniel Schapira reafirmó la unión de los opositores a la actual gestión de la SADP, y puntualizó en la citada nota con El Mercurio que no hubo intervenciones de otros directores debido a que era una instancia resolutiva, y no por falta de apoyo.

"Nosotros estamos totalmente alineados con la petición de Pavez. Clark debería renunciar por el bien de la institución, y no estoy diciendo que lo haya hecho bien o mal, simplemente porque no puede seguir después de todo lo que está pasando y las sanciones impuestas por la CMF", señaló.

Andrés Weintraub también se plegó a la postura de que Clark debe salir: "Las acusaciones de la CMF son muy graves y además tiene seis o siete juicios que piden anular la compra media rara que hizo de acciones a un precio tan bajo a Sartor".

"Clark insiste que es inocente, pero este tema legal puede demorar dos años y hay dos cosas: El club no puede estar dos años en entredicho y no es necesario que el presidente de un club como la U, con el prestigio y seguidores que tiene, sea condenado por la justicia para que su presencia sea inconveniente", continuó.

"Es cierto que tenemos los votos, porque somos 5 de 11, pero si el presidente puede manifestar su idea, también tengo que decir lo mío. Fui el primero que le dijo a Clark que debería dejar el cargo, porque nos hace un flaco favor. Nos pone en riesgo como Sociedad Anónima", contó.