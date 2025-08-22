Ordenaron la liberación de 104 hinchas de U. de Chile detenidos en Argentina

La Justicia argentina dispuso la liberación de 104 seguidores de Universidad de Chile que permanecían detenidos tras los incidentes registrados en el estadio de Independiente durante su partido de vuelta por octavos de final de Copa Sudamericana.

Como informó nuestro enviado especial Francisco Caneo en El Diario de Cooperativa, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº4 de Avellaneda emitió un oficio ordenando la puesta en libertad de los chilenos.

El proceso para poner fin a la retención de los connacionales, que no habían pasado por una formalización, se agilizó gracias a las diligencias llevadas a cabo por el club y autoridades chilenas a lo largo de la jornada de este jueves.

Se detalló que las personas que estaban privadas de libertad están en un rango entre los 18 y 56 años, y que sus antecedentes serán "previa verificación de impedimento legal alguno" para hacer efectiva la determinación judicial.

José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, conversó con Cooperativa en Buenos Aires y señaló que "de nuestros registros, es el cien por ciento (de hinchas retenidos que serán liberados)".

El dirigente también lanzó duras críticas a las fuerzas argentinas: "No puedo estar más de acuerdo con el concepto de 'detenciones ilegítimas'. Las condiciones en que estaban detenidos, en regímenes democráticos, no son tolerables".

Correa apuntó al "nivel de hacinamiento, las condiciones en las que estaban, el que no les dieran alimento. Habían personas heridas y no se les prestó atención médica, más allá de los servicios de urgencia en el momento".

Tras la disposición judicial, los chilenos serán liberados en diversas comisarías de Buenos Aires, lugar desde donde habían sido trasladados con el correr de la tarde, separados en numerosos grupos por cada cuartel.