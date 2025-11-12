Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.8°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Organización de fanáticos de la U lanzó convocatoria para la 18° Asamblea de Hinchas Azules

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cita será la mañana del sábado 22 de noviembre en el Estadio Nacional.

Organización de fanáticos de la U lanzó convocatoria para la 18° Asamblea de Hinchas Azules
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Estadio Nacional en Ñuñoa acogerá el sábado 22 de noviembre la 18° Asamblea de Hinchas Azules, en donde los socios y fanáticos en generál podrán discutir y votar sobre los trabajos que se realizarán en 2026, con foco principal en la reactivación de la Corfuch.

La cita será a las 10:30 horas (13:30 GMT) y en la jornada la Asamblea trabajará en "elaborar una visión común y un plan de acción para la reactivación de la Corfuch, priorizando estrategias en tres dimensiones de trabajo: Administrativa, deportiva y social".

Para esto, los y las asistentes definirán las estrategias de trabajo mediante discusión y votación.

"La convocatoria esta dirigida a nuestra asociatura, así como también a la hinchada en general, por lo que les motivamos a invitar y sumar a más camaradas, difundiendo por redes sociales y en el uno a uno", publicó el organismo.

Para asistir a la asamblea, los socios e hinchas deben registrarse en un formulario de inscripción, debido a los protocolos de seguridad en el Parque Estadio Nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada