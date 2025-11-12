Organización de fanáticos de la U lanzó convocatoria para la 18° Asamblea de Hinchas Azules

El Estadio Nacional en Ñuñoa acogerá el sábado 22 de noviembre la 18° Asamblea de Hinchas Azules, en donde los socios y fanáticos en generál podrán discutir y votar sobre los trabajos que se realizarán en 2026, con foco principal en la reactivación de la Corfuch.

La cita será a las 10:30 horas (13:30 GMT) y en la jornada la Asamblea trabajará en "elaborar una visión común y un plan de acción para la reactivación de la Corfuch, priorizando estrategias en tres dimensiones de trabajo: Administrativa, deportiva y social".

Para esto, los y las asistentes definirán las estrategias de trabajo mediante discusión y votación.

"La convocatoria esta dirigida a nuestra asociatura, así como también a la hinchada en general, por lo que les motivamos a invitar y sumar a más camaradas, difundiendo por redes sociales y en el uno a uno", publicó el organismo.

Para asistir a la asamblea, los socios e hinchas deben registrarse en un formulario de inscripción, debido a los protocolos de seguridad en el Parque Estadio Nacional.