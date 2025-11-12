Organización de fanáticos de la U lanzó convocatoria para la 18° Asamblea de Hinchas Azules
La cita será la mañana del sábado 22 de noviembre en el Estadio Nacional.
La cita será la mañana del sábado 22 de noviembre en el Estadio Nacional.
El Estadio Nacional en Ñuñoa acogerá el sábado 22 de noviembre la 18° Asamblea de Hinchas Azules, en donde los socios y fanáticos en generál podrán discutir y votar sobre los trabajos que se realizarán en 2026, con foco principal en la reactivación de la Corfuch.
La cita será a las 10:30 horas (13:30 GMT) y en la jornada la Asamblea trabajará en "elaborar una visión común y un plan de acción para la reactivación de la Corfuch, priorizando estrategias en tres dimensiones de trabajo: Administrativa, deportiva y social".
Para esto, los y las asistentes definirán las estrategias de trabajo mediante discusión y votación.
"La convocatoria esta dirigida a nuestra asociatura, así como también a la hinchada en general, por lo que les motivamos a invitar y sumar a más camaradas, difundiendo por redes sociales y en el uno a uno", publicó el organismo.
Para asistir a la asamblea, los socios e hinchas deben registrarse en un formulario de inscripción, debido a los protocolos de seguridad en el Parque Estadio Nacional.
Ver esta publicación en Instagram