Periodista hincha de Independiente cargó con todo contra Gustavo Alvarez: "Está muerto para mí"

Daniel Baretto, periodista argentino de radio La Red e hincha de Independiente, estalló por el fallo que clasificó a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana y cargó contra el entrenador Gustavo Alvarez en el plano personal por sus declaraciones apoyando a los hinchas azules agredidos en Avellaneda.

"Yo rompí una amistad. Soy honesto. Apenas terminó la conferencia de prensa le escribí, me llamó y le dije que no me llame nunca más. Me pareció una agachada (acto desleal, traición) lo que hizo", dijo al medio partidario De la Cuna al Infierno.

"Lo conozco del barrio, de cuando era técnico de Temperley, fuimos a comer. Quizás está mal que lo diga, pero (Alvarez) está muerto para mí, pero no por lo que siento por Independiente, fue una agachada y se lo hubiera dicho en cualquier club. Estuve con mi pibe en la 'garganta' (tribuna) y sufrí una bomba (de ruido) a 20 metros", sumó.