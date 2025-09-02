Prohibieron a hinchas de U. de Chile ingresar a estadios de Buenos Aires hasta diciembre de 2027

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de Argentina sancionó al club Universidad de Chile con la prohibición de ingreso de su hinchas, en calidad de visitante, a cualquier estadio de la Provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida se tomó a raíz de los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio de Independiente de Avellaneda, que obligaron a suspender el encuentro por la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los incidentes que motivaron la sanción comenzaron cuando barristas del equipo chileno incineraron una butaca y destrozaron los baños del estadio para utilizar los escombros como proyectiles contra la parcialidad local, provocando la suspensión del partido.

La situación escaló cuando un grupo de fanáticos de Independiente rompió rejas y forzó un portón de seguridad para acceder a la tribuna visitante y agredir violentamente a un grupo de hinchas de la U, un linchamiento que dio la vuelta al mundo.

Según consta en la resolución oficial emitida por la Aprevide, la violencia generó un "grave riesgo para la vida e integridad física" de los asistentes y derivó en un "contexto de violencia generalizada", forzando la suspensión del partido y la intervención policial para evacuar el estadio.

Las sanciones se dictaron en el marco de la Ley N° 11.929 de seguridad deportiva, que faculta al organismo a tomar medidas para controlar la violencia. Paralelamente, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 4 de Avellaneda ha iniciado actuaciones por "Atentado y resistencia a la autoridad agravada", y la Aprevide continúa con la identificación de más implicados a través del análisis de las cámaras de seguridad.

Adicionalmente, el organismo de seguridad identificó a un grupo de 38 fanáticos del club local, quienes participaron activamente en los desmanes. A todos ellos se les aplicó el derecho de admisión, una prohibición de concurrencia preventiva a cualquier espectáculo deportivo mientras avanza la causa judicial.