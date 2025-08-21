Reporte de heridos en Argentina: Barrista de U. de Chile se encuentra en riesgo vital
El hincha afectado sufrió una caída de altura.
El Hospital Fiorito de Avellaneda entregó durante la madrugada de este jueves un informe de heridos tras los incidentes en el partido de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América, con uno de los barristas del cuadro estudiantil en riesgo vital.
Según información entregada desde Universidad de Chile, el hincha en riesgo vital, de nombre Gonzalo Alfaro, está en estado muy grave debido a una caída en altura y fue sometido a cirugía.
Los otros hinchas heridos son los siguientes:
Universidad de Chile, de momento, está haciendo un recorrido por los centros asistencias, revisando la situación de los seguidores que están siendo atentidos.