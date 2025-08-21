Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago11.5°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Reporte de heridos en Argentina: Barrista de U. de Chile se encuentra en riesgo vital

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El hincha afectado sufrió una caída de altura.

Reporte de heridos en Argentina: Barrista de U. de Chile se encuentra en riesgo vital
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Hospital Fiorito de Avellaneda entregó durante la madrugada de este jueves un informe de heridos tras los incidentes en el partido de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América, con uno de los barristas del cuadro estudiantil en riesgo vital.

Según información entregada desde Universidad de Chile, el hincha en riesgo vital, de nombre Gonzalo Alfaro, está en estado muy grave debido a una caída en altura y fue sometido a cirugía.

Los otros hinchas heridos son los siguientes:

  • Jaime Mora, cirugía por fractura
  • Pablo Mora, politraumatismo
  • Brayan Martínez, apuñalado
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza
  • Diego Trujillo, politraumatismo
  • Sebastián Aliste, politraumatismo
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo
  • Hian Abreu, politraumatismo
  • Carlos Mesa, politraumatismo
  • Román Silva, politraumatismo
  • Víctor Neira, politraumatismo

Universidad de Chile, de momento, está haciendo un recorrido por los centros asistencias, revisando la situación de los seguidores que están siendo atentidos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada