¿Se acabó la historia de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile?

El técnico argentino Gustavo Alvarez parece vivir los últimos meses de su ciclo en Universidad de Chile ya que, pese a que mantenga contrato vigente hasta diciembre del 2026, algunos rumores lo dan por fuera de la institución para asumir un nuevo rol.

Según informó El Mercurio, la Federación Peruana de Fútbol manifestó su intención de pagar la cláusula de salida, que ronda los 1.2 millones de dólares, para que el estratega de 52 años se convierta en nuevo seleccionador, además de ofrecerle un contrato por dos millones anuales.

Las señales de una eventual despedida se dieron a conocer en la conferencia previa al choque con Palestino, ya que Alvarez sostuvo: "Cuando llega el fin de año y viendo las cosas en perspectiva y no en medio del camino, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones sobre lo mejor para la carrera personal y para el club en donde está".

Estas palabras fueron recogidas por el citado medio y un dirigente de Azul Azul manifestó su opinión sin dar a conocer su identidad: "Son declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir".

Así mismo El Mercurio agregó que el estratega argentino mantuvo roces con la dirigencia por la gestión del mercado de fichajes de mitad de año y por el viaje en aerolínea comercial a Lima para enfrentar a Alianza por cuartos de final en la Copa Sudamericana, episodio que generó incomodidad en el cuerpo técnico.