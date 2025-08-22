Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Se juega: Universidad de Chile recibirá a Everton en el Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este mismo viernes se llevará a cabo una reunión de coordinación en el recinto de Ñuñoa.

Luego de diversas especulaciones que apuntaron a la suspensión del partido entre Universidad de Chile ante Everton este domingo en el Estadio Nacional, finalmente el duelo se disputará tal como estaba programado desde las 15:00 horas.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, desde el elenco estudiantil optaron por no cancelar el partido siendo una razón la falta de recinto para este duelo debido a que en las próximas semanas el reducto de Ñuñoa pasará a manos de la FIFA con motivo del Mundial sub 20 de Chile.

Se espera que este mismo viernes desde las 13:00 horas autoridades de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile; la ANFP y la Delegación Presidencial Metropolitana se reúnan en el mismo Parque Estadio Nacional para llevar a cabo una coordinación con miras al partido.

