Selección peruana se abrió a pagar la cláusula de salida de Alvarez en la U

El técnico argentino Gustavo Alvarez, quien está gestionando su salida de Universidad de Chile, ha estado largamente bajo el interés de la selección peruana, que tomó una decisión importante para ir en busca del DT.

Alvarez tiene contrato vigente con la U hasta diciembre de 2026 y actualmente está negociando su desvinculación ante el interés de varios clubes y selecciones, entre ellas el seleccionado del país vecino, que lo tiene como prioridad.

Como informamos en Cooperativa Deportes, la "Bicolor" puso atención a la situación del estratega argentino y buscará concretar su fichaje pagando parte de su cláusula de salida.

El monto necesario para sacar a Alvarez del CDA es cercana a los 1.2 millones de dólares y los primeros contactos de la representación del entrenador recibieron una negativa del club.

Si bien en Perú están dispuestos a desembolsar un porcentaje de aquella cifra, su Federación de Fútbol tomará la movida con calma, analizando cómo se desarrollan las conversaciones del propio técnico con Universidad de Chile.