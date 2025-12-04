¿Tiene opciones? Lo que necesita la U para clasificar a la Copa Libertadores

Este fin de semana culmina la Liga de Primera 2025, con la definición del segundo descenso que en medio tendrá a Universidad de Chile luchando hasta el final por un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Los azules visitarán a un Deportes Iquique que se ilusiona con la permanencia, este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas. Sin embargo, la U también depende de otros resultados.

El equipo de Gustavo Alvarez llega en el cuarto puesto con 52 puntos, a uno de O'Higgins y tres por debajo de Universidad Católica.

Para obtener el "Chile 2" directo a fase de grupos, Universidad de Chile debe ganar y que Universidad Católica y O'Higgins sean derrotados en paralelo, ante Unión La Calera y Everton.

Si la UC suma un punto frente a los "cementeros", los "laicos" quedarán sin opciones de clasificación directa, independiente de lo que haga.

En ese caso, para el "Chile 3" la U necesita ganar y que O'Higgins pierda. También le sirve empatar y que los rancagüinos caigan, esto gracias a la amplia diferencia de gol que favorece a los capitalinos.

Cabe señalar que, de no obtener el pase a la Libertadores, Universidad de Chile tendrá que conformarse con la clasificación a Copa Sudamericana.