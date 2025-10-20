U. de Chile oficializó la renovación del contrato de Fabián Hormazábal

A través de sus canales oficiales, Universidad de Chile oficializó la renovación del lateral derecho Fabián Hormazábal, quien extendió su contrato por tres años.

El carrilero firmó este lunes la extensión de su vínculo, que lo tendrá como jugador azul hasta finales de 2028.

"Me lo tomo con mucha alegría y orgullo. Desde el primer día ha sido un honor estar acá y poder seguir me llena de motivación para lograr más cosas", señaló el seleccionado nacional en el sitio web de la U.

Hasta la fecha, en la recta final de su segunda temporada con el "Romántico Viajero", Hormazábal suma 69 partidos con el club, registrando cinco goles, seis asistencias, una Copa Chile y una Supercopa.

Así, a falta de sellar formalmente las ya avanzadas renovaciones de Israel Poblete y Charles Aránguiz, Universidad de Chile aseguró a una de sus figuras en la antesala de la ida de Copa Sudamericana ante Lanús, este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas.