Universidad de Chile anunció devolución de entradas tras suspensión de partido ante Everton

Universidad de Chile informó este viernes que el partido programado para este domingo 24 de agosto contra Everton fue oficialmente suspendido y anunció que se procederá a la devolución del dinero de todas las entradas vendidas.

El reembolso se realizará de forma automática a través de PuntoTicket y será por el monto total pagado, incluyendo el cargo por servicio.

La decisión de posponer el encuentro, válido por la Fecha 21 de la Liga de Primera, fue solicitada por el propio club azul, atendiendo el "difícil momento" que vive la institución tras los graves incidentes de violencia sufridos por sus hinchas en Argentina, durante el partido contra Independiente por la Copa Sudamericana.

En el comunicado, el club agradeció expresamente la comprensión y el apoyo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y de Everton frente a la compleja situación que atraviesan. La nueva programación del partido será anunciada una vez que los organismos responsables definan la fecha y horario definitivo.