Universidad de Chile arribó a Perú para el duelo contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Publicado:
Llévatelo:
El plantel de Universidad de Chile arribó durante la tarde de este martes a Perú, para afrontar el jueves, a las 21:30 horas, el duelo contra Alianza Lima en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

