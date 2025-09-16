Universidad de Chile arribó a Perú para el duelo contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Publicado:
Fotos Destacadas
Boric bailó con Los Viking's 5 en la inauguración de La Pampilla
Israel destruyó el edificio más alto de Gaza: Una torre de 18 pisos y 60 departamentos
No ganó, pero sí brilló: Así fue el deslumbrante look de Pedro Pascal en los Emmy 2025
Fotos Recientes
Universidad de Chile arribó a Perú para el duelo contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana
La formación de U. de Chile para visitar a Alianza Lima por los cuartos de la Sudamericana
Boric bailó con Los Viking's 5 en la inauguración de La Pampilla
El plantel de Universidad de Chile arribó durante la tarde de este martes a Perú, para afrontar el jueves, a las 21:30 horas, el duelo contra Alianza Lima en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados