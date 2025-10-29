Universidad de Chile aterrizó en Argentina para la revancha con Lanús

Universidad de Chile arribó a Argentina durante este miércoles para afrontar la crucial visita a Lanús, por las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

El plantel aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y, tras un retraso en el bus, se concentró inmediatamente en el Hotel Marriott, ubicado a unos 11 kilómetros del terminal aéreo.

La elección de Ezeiza en lugar de un aterrizaje en el Aeroparque de Buenos Aires y una concentración más céntrica en la ciudad argentina tuvo que ver con evitar el paso de la U por Avellaneda, previniendo posibles incidentes con hinchas de Independiente por los violentos episodios en su llave de octavos de final.

En esa línea, por motivos de seguridad, el equipo se mantendrá estrictamente dentro del hotel, siendo su única salida para disputar el encuentro, este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT).