Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile recordó a sus hinchas las sanciones por quedarse con un balón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Así lo publicó a traves de sus redes sociales.

Universidad de Chile recordó a sus hinchas las sanciones por quedarse con un balón
En portada

Previo al partido contra Coquimbo Unido de este martes, Universidad de Chile recordó a través de sus redes sociales las sanciones que recaen sobre los hinchas que se apropien de balones que salen del terreno de juego.

"El reglamento de la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional estipula que las personas que hurten o roben balones que salgan del campo de juego recibirán la sanción código 102 por dos años", comunicaron a través de su cuenta de X.

El elenco azul también advirtió que posee los medios para identificar a los infractores: "Nuestro sistema biométrico permite detectar inmediatamente a quienes cometan este acto, y se aplicará la sanción correspondiente".

