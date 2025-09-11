¿Va a remate? Experto explicó proceso de ejecución de acciones de Azul Azul por millonaria deuda
Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes PM
Este lunes se notificó al fondo Tactical Sport, controlado por Michael Clark, de una sentencia civil, que ordenó iniciar la ejecución del 54 por cierto de Azul Azul por deuda de casi $ 8 mil millones de pesos. En ese contexto, conversamos en Cooperativa Deportes con el abogado Nicolás García Lorca, quien explicó cómo debiera operar el proceso si las acciones salen a remate.