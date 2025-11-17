[VIDEO] "Al león, yo lo llevo en el corazón": Dyango visitó el CDA y compartió con el plantel de la U

El mítico cantante español Dyango sorprendió este lunes con una visita al Complejo Deportivo Azul en La Cisterna, en donde recibió de regalo la camiseta de Universidad de Chile y pudo compartir con el plantel del equipo.

"Al león, yo lo llevo en el corazón", entonó el intérprete, de 85 años, junto a la camiseta con su nombre.

"Mi nombre es Dyango y soy un simpatizante tremendo de la U, y estoy visitando, gracias a la invitación que me han hecho, el contorno de todo lo que es la U", contó el cantante.

Además, Dyango valoró como "un gran detalle" el gesto que tuvo el plantel, siendo saludado por todos los jugadores, en especial los capitanes Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, y el técnico argentino Gustavo Alvarez.

La conexión entre Dyango y Universidad de Chile tiene más de 30 años, ya que la barra azul cambió la letra del popular tema "Corazón Mágico" para alentar al equipo.

De hecho, el propio Dyango tuvo la oportunidad de escuchar en vivo a la barra cantando "El león lo llevó en el corazón", en un partido de la U ante Unión Española en Santa Laura, en 1994.