[VIDEO] Hinchas de la U quedaron tendidos en las gradas del estadio de Independiente
Los fanáticos no alcanzaron a desalojar el recinto ante la masiva agresión de la barra argentina.
Una fuerte imagen fue captada y difundida en redes sociales tras el linchamiento de la barra de Independiente a algunos hinchas de Universidad de Chile que no alcanzaron a desalojar el Libertadores de América.
En el registro, se puede apreciar cuerpos tendidos entre las gradas completamente estáticos. Se desconoce el estado de las personas que fueron presas de una agresión masiva de la parcialidad argentina.
🏆| Una decena de hinchas de la #UDeChile quedaron desmayados en la tribuna alta, la barra de #Independiente se retiró de la zona.— #ElMasGrandeLejos 👑 (@MasGrandeRP) August 21, 2025
Además hay represion policial afuera del Libertadores de Américapic.twitter.com/FzMNtZdBGj
Aquí otra imagen: pic.twitter.com/yq7fQs842M— DON MANOLO 🇬🇹 (@mfpp_21) August 21, 2025
Una locura lo que está pasando en el LDA. Estoy acá. La organización fue insólita. Los hinchas chilenos están completamente enfermos. Si no hay un muerto es de casualidad. pic.twitter.com/TWtTu8MjsL— Fernando Soriano (@ferosoriano) August 21, 2025