[VIDEO] Hinchas de la U quedaron tendidos en las gradas del estadio de Independiente

Los fanáticos no alcanzaron a desalojar el recinto ante la masiva agresión de la barra argentina.

[VIDEO] Hinchas de la U quedaron tendidos en las gradas del estadio de Independiente
Una fuerte imagen fue captada y difundida en redes sociales tras el linchamiento de la barra de Independiente a algunos hinchas de Universidad de Chile que no alcanzaron a desalojar el Libertadores de América.

En el registro, se puede apreciar cuerpos tendidos entre las gradas completamente estáticos. Se desconoce el estado de las personas que fueron presas de una agresión masiva de la parcialidad argentina.

