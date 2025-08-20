[VIDEO] Hinchas de la U quedaron tendidos en las gradas del estadio de Independiente

Una fuerte imagen fue captada y difundida en redes sociales tras el linchamiento de la barra de Independiente a algunos hinchas de Universidad de Chile que no alcanzaron a desalojar el Libertadores de América.

En el registro, se puede apreciar cuerpos tendidos entre las gradas completamente estáticos. Se desconoce el estado de las personas que fueron presas de una agresión masiva de la parcialidad argentina.

🏆| Una decena de hinchas de la #UDeChile quedaron desmayados en la tribuna alta, la barra de #Independiente se retiró de la zona.



Además hay represion policial afuera del Libertadores de Américapic.twitter.com/FzMNtZdBGj — #ElMasGrandeLejos 👑 (@MasGrandeRP) August 21, 2025