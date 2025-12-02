Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.2°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Universidad de Chile homenajeó a Matías Rodríguez por su retiro del fútbol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista recibió un cuadro con su camiseta del cuadro azul.

[VIDEO] Universidad de Chile homenajeó a Matías Rodríguez por su retiro del fútbol
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Previo al partido contra Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura, Universidad de Chile rindió un emotivo homenaje a Matías Rodríguez por su retiro del fútbol profesional.

El reconocido lateral recibió una camiseta del club con su nombre y la inscripción "Hi57órico", en referencia a los 57 goles que anotó vistiendo la camiseta del "Romántico Viajero", además de haber jugado 340 partidos.

En sus redes sociales, la U compartió un video del momento en que Rodríguez fue ovacionado por todo el estadio al recibir este reconocimiento.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada