[VIDEO] Universidad de Chile homenajeó a Matías Rodríguez por su retiro del fútbol

Previo al partido contra Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura, Universidad de Chile rindió un emotivo homenaje a Matías Rodríguez por su retiro del fútbol profesional.

El reconocido lateral recibió una camiseta del club con su nombre y la inscripción "Hi57órico", en referencia a los 57 goles que anotó vistiendo la camiseta del "Romántico Viajero", además de haber jugado 340 partidos.

En sus redes sociales, la U compartió un video del momento en que Rodríguez fue ovacionado por todo el estadio al recibir este reconocimiento.