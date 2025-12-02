Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile
[VIDEO] Universidad de Chile homenajeó a Matías Rodríguez por su retiro del fútbol
Autor: Redacción Cooperativa
El exfutbolista recibió un cuadro con su camiseta del cuadro azul.
Previo al partido contra Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura, Universidad de Chile rindió un emotivo homenaje a Matías Rodríguez por su retiro del fútbol profesional.
El reconocido lateral recibió una camiseta del club con su nombre y la inscripción "Hi57órico", en referencia a los 57 goles que anotó vistiendo la camiseta del "Romántico Viajero", además de haber jugado 340 partidos.
En sus redes sociales, la U compartió un video del momento en que Rodríguez fue ovacionado por todo el estadio al recibir este reconocimiento.
