[VIDEO] Universidad de Chile homenajeó a Matías Zaldivia por sus 100 partidos en el club

Durante este miércoles, en la previa del duelo pendiente por la fecha 21 ante Everton en el Estadio Nacional, el defensa central Matías Zaldivia fue homenajeado por cumplir 100 partidos vistiendo la camiseta de Universidad de Chile.

El futbolista azul recibió un cuadro con su camiseta, entregado por Manuel Mayo y Michael Clark; además, aprovechó de posar junto a su familia.