[VIDEOS] Imágenes sensibles: Hinchas de Independiente lincharon a seguidores de la U

[Advertencia] El video muestra imágenes fuertes.

En medio del desalojo a hinchas de Universidad de Chile desde el estadio de Independiente, varios seguidores del cuadro de Avellaneda emboscaron la salida de la parcialidad contraria y los lincharon a golpes, dejando fuertes imágenes captadas en el Libertadores de América.

Esto es GRAVISIMO @Sudamericana hinchas de Universidad de Chile, apuñalados por delincuentes de Independiente

No se puede seguir jugando!!!

🏆| Cuando quedaban pocos hinchas de la #UdeChile llegó la barra de #Independiente y se están dando enfrentamientos muy violentos en la tribuna visitante



pic.twitter.com/UEH6SELPx4 — ProDeportes (@ProDeportes3) August 21, 2025

🏆| Una decena de hinchas de la #UDeChile quedaron desmayados en la tribuna alta, la barra de #Independiente se retiró de la zona.



🏆| Una decena de hinchas de la #UDeChile quedaron desmayados en la tribuna alta, la barra de #Independiente se retiró de la zona.

Además hay represion policial afuera del Libertadores de América

Hola, y la Policía de la Provincia dónde está????