[VIDEOS] Imágenes sensibles: Hinchas de Independiente lincharon a seguidores de la U
Los fanáticos del cuadro de Avellaneda emboscaron a los del elenco "azul".
[Advertencia] El video muestra imágenes fuertes.
En medio del desalojo a hinchas de Universidad de Chile desde el estadio de Independiente, varios seguidores del cuadro de Avellaneda emboscaron la salida de la parcialidad contraria y los lincharon a golpes, dejando fuertes imágenes captadas en el Libertadores de América.
Esto es GRAVISIMO @Sudamericana hinchas de Universidad de Chile, apuñalados por delincuentes de Independiente— Benjamin (@BenjaTendencias) August 21, 2025
No se puede seguir jugando!!! pic.twitter.com/bz0i7sDtNh
🏆| Cuando quedaban pocos hinchas de la #UdeChile llegó la barra de #Independiente y se están dando enfrentamientos muy violentos en la tribuna visitante— ProDeportes (@ProDeportes3) August 21, 2025
pic.twitter.com/UEH6SELPx4
🏆| Una decena de hinchas de la #UDeChile quedaron desmayados en la tribuna alta, la barra de #Independiente se retiró de la zona.— #ElMasGrandeLejos 👑 (@MasGrandeRP) August 21, 2025
Además hay represion policial afuera del Libertadores de Américapic.twitter.com/FzMNtZdBGj
Hola, y la Policía de la Provincia dónde está???? pic.twitter.com/fb2f1FbY8G— NICO SINGER (@NicolasSinger) August 21, 2025
Este video es terrible. La barra de #Independiente hace lo que no pudo la Policía bonaerense. Un caos. Gente rota. EL PARTIDO FUE SUSPENDIDO. pic.twitter.com/ffxhsnrU6F— Daniel Avellaneda ⚽🎙️📰 (@davellaneda77) August 21, 2025