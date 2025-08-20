Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago13.1°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEOS] Imágenes sensibles: Hinchas de Independiente lincharon a seguidores de la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los fanáticos del cuadro de Avellaneda emboscaron a los del elenco "azul".

[VIDEOS] Imágenes sensibles: Hinchas de Independiente lincharon a seguidores de la U
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

[Advertencia] El video muestra imágenes fuertes.

En medio del desalojo a hinchas de Universidad de Chile desde el estadio de Independiente, varios seguidores del cuadro de Avellaneda emboscaron la salida de la parcialidad contraria y los lincharon a golpes, dejando fuertes imágenes captadas en el Libertadores de América.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada