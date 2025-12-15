Concepción quiere dar el golpe y fichar a un mundialista que jugó en Catar 2022

Con su victoria sobre Cobreloa en la liguilla de promoción, Deportes Concepción concretó su regreso a la Liga de Primera después de 18 años de ausencia y la directiva comenzó a trabajar en la conformación del plantel para la temporada 2026.

Además del retorno prácticamente abrochado del delantero Ignacio Mesías y las conversaciones avanzadas que tendría con futbolistas como Matías Cavalleri y Martín Carreño, el elenco lila buscaría dar el golpe de timón con el fichaje de un mundialista en Catar 2022.

Hablamos del portero uruguayo Sebastián Sosa, quien fue nominado por el exDT Diego Alonso para la cita planetaria celebrada en Medio Oriente, donde el combinado charrúa fue eliminado en fase de grupos.

"La semana pasada hubo llamados de lado y lado entre Sebastián Sosa y la dirigencia de Deportes Concepción, que busca dar un golpe de timón como en antaño desde el arco en el mercado de pases", detalló el portal Sabes Deportes.

El guardameta de 39 años queda libre a final de año luego de haber jugado este campaña en Club Atlético Juventud de Las Piedras de su país, disputando un total de 35 cotejos, con un saldo de 37 goles recibidos y 12 arcos en cero.