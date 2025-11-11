Osvaldo González: "Sería bonito enfrentar a la U el 2026, me siento muy querido por su gente"

Universidad de Concepción se consagró campeón de la Liga de Ascenso, por lo que en 2026 volverá a competir en la Primera División del fútbol chileno y uno de los referentes del Campanil es el experimentado defensa Osvaldo González, de 41 años, quien apunta a su continuidad en el cuadro penquista.

"Quiero seguir en Universidad de Concepción, pero depende de los dirigentes. Yo termino contrato este 31 de diciembre y tenemos que sentarnos a conversar si me quieren o no", reconoció el zaguero en diálogo con Las Últimas Noticias.

En caso de mantenerse en el Campanil, "Rocky" podría enfrentar durante la siguiente temporada a Universidad de Chile, elenco con el que fue multicampeón y conquistó el histórico título de la Copa Sudamericana 2011.

En ese sentido, el defensor se mostró ilusionado: "Sería bonito, ojalá se dé. Yo me siento muy querido por la gente de la U. Cuando los enfrenté, cuando yo jugaba en Huachipato, me dieron un tremendo recibimiento, de verdad que me emocioné".

Por último, González confesó que todavía sigue en contacto con sus ex compañeros en el conjunto azul: "Sobre todo con Charles Aránguiz, siempre hablo con él. Y me pone contento que él esté rindiendo así a los 36 años. Eso demuestra que los viejitos aún podemos".