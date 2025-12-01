U. de Concepción comunicó el fin del ciclo del técnico Cristián Muñoz

Universidad de Concepción lamentó informar este lunes que el director técnico Cristian Muñoz no continuará al mando del plantel profesional. La sorpresiva noticia llega a pocas semanas de que el estratego logró el histórico título del Ascenso y el esperado regreso del club a la Primera División.

A través de un comunicado oficial, el club penquista agradeció "su trabajo, compromiso y el histórico título obtenido, que siempre será parte de nuestra memoria institucional". Asimismo, la dirigencia aclaró que la decisión fue del propio entrenador, pese a los esfuerzos por retenerlo.

"Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad, pero finalmente respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes", explicó el comunicado.

Tras la partida de su exitoso técnico, Universidad de Concepción aseguró que ahora debe "avanzar y recuperar el tiempo perdido para enfrentar con responsabilidad el importante desafío de la próxima temporada de Primera División". El club cerró su mensaje deseándole éxito a Cristian Muñoz y su cuerpo técnico en sus futuros proyectos.