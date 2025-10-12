Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Zidane

Zinedine Zidane se sinceró: Mi sueño es ser seleccionador de Francia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mítico exfutbolista también dejó la puerta abierta a dirigir a un gigante del fútbol italiano.

El mítico exfutbolista Zinedine Zidane confesó en una reciente entrevista que tiene planeado volver a dirigir después de su gloriosa etapa como director técnico en Real Madrid, aclarando que su sueño es comandar a la selección francesa.

"Cuando me retiré, cambié mi vida. Después de 3 años no sabía qué hacer, probé muchas cosas hasta que me inscribí en el curso de entrenador. Lo más importante para mí es transmitir algo a los jugadores", confesó a Festival Dello Sport.

Posteriormente, "Zizou" reconoció que: "Sin duda, volveré a trabajar como entrenador, es mi plan. ¿Dirigir a Juventus? No sé por qué aún no ha pasado. Siempre la tengo en el corazón, porque me dio mucho. Mi sueño es ser seleccionador de Francia algún día. Ya veremos".

Pese a ello, el exmediocampista dejó abierta la puerta para volver a entrenar un club: "Los años allí (en Turín) fueron maravillosos. Llegué de Francia, donde el fútbol era bueno, pero no como en Juventus, donde sentí que solo había que ganar, siempre". 

