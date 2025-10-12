Zinedine Zidane se sinceró: Mi sueño es ser seleccionador de Francia
El mítico exfutbolista también dejó la puerta abierta a dirigir a un gigante del fútbol italiano.
El mítico exfutbolista también dejó la puerta abierta a dirigir a un gigante del fútbol italiano.
El mítico exfutbolista Zinedine Zidane confesó en una reciente entrevista que tiene planeado volver a dirigir después de su gloriosa etapa como director técnico en Real Madrid, aclarando que su sueño es comandar a la selección francesa.
"Cuando me retiré, cambié mi vida. Después de 3 años no sabía qué hacer, probé muchas cosas hasta que me inscribí en el curso de entrenador. Lo más importante para mí es transmitir algo a los jugadores", confesó a Festival Dello Sport.
Posteriormente, "Zizou" reconoció que: "Sin duda, volveré a trabajar como entrenador, es mi plan. ¿Dirigir a Juventus? No sé por qué aún no ha pasado. Siempre la tengo en el corazón, porque me dio mucho. Mi sueño es ser seleccionador de Francia algún día. Ya veremos".
Pese a ello, el exmediocampista dejó abierta la puerta para volver a entrenar un club: "Los años allí (en Turín) fueron maravillosos. Llegué de Francia, donde el fútbol era bueno, pero no como en Juventus, donde sentí que solo había que ganar, siempre".
🚨 Zinedine Zidane: “For sure I’m returning to work as head coach, it’s my plan”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2025
“My desire is to become France head coach one day… let’s see”, said at Festival Dello Sport. pic.twitter.com/6QiV05rkGE