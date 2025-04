Alcalde de Macul niega vínculos con la Garra Blanca tras difusión de audios

El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, enfrenta acusaciones por supuestos vínculos con la barra brava Garra Blanca luego de que se difundieran audios donde prometía beneficios a una filial de hinchas de la comuna durante su campaña para llegar a su actual cargo.

Ante la polémica, el jefe municipal negó categóricamente cualquier relación con el grupo: "Yo no he tenido, no tengo y no voy a tener relaciones con integrantes de la Garra Blanca".

Las acusaciones surgieron en medio de una reunión convocada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, con los alcaldes de Ñuñoa, La Florida y Macul. El objetivo era abordar medidas de seguridad para los estadios, tras los graves incidentes en el Estadio Monumental durante la Copa Libertadores, donde murieron dos hinchas.

El encuentro, que duró dos horas, analizó el impacto de los eventos masivos en las comunas y posibles soluciones coordinadas. Sin embargo, la atención se desvió hacia Espinoza luego de su respuesta ante estos audios.

"Lamentablemente, hay unos audios, que efectivamente son míos. Que fueron sacados de contexto, que fueron cortados varios audios, pero en ningún momento hablé de Garra Blanca, solamente una filial de Macul", expresó el alcalde, quien también decidió subir una declaración pública en sus redes para atravesar esta polémica.

Además, anunció que evalúa acciones legales por las acusaciones de nexos con la barra brava.

El audio en cuestión

Quien enseñó estos audios al público fue el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien difundió en su programa de Youtube "La Hora de King Kong" un audio que Espinoza habría enviado a miembros de la filial Macul antes de las últimas elecciones.

En el registro, el alcalde comienza diciendo: "Jani, amiga, te mando este audio para que tú lo puedas compartir con los amigos de la filial Macul".

Luego, Espinoza pide apoyo para su candidatura: "Tú sabes que yo soy colocolino, trabajo en Colo Colo, para que los muchachos sepan que hay alguien cercano que está postulando a la alcaldía y que me puedan apoyar".

También prometió beneficios ante su elección: "Voy a ser alcalde en los 100 años y voy a conseguir entradas para todo Macul", concluyó en el audio.